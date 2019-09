Statstilskud stopper: Bonde tvinges til at pløje uberørt naturområde ned

I 24 år har Hellebjergdam ved Øster Hæsinge været statsstøttet eng- og naturområde. Men nu har ejer Morten Bonde fået afslag på forlængelse, og derfor skal han i gang med plov, dræn og sprøjtning.

Ø. HÆSINGE: Bag Hellebjeggård ligger Hellebjergdam. Hellebjergdam er et naturområde på 12 hektar, hvor højtragende rød-elletræer står blandt fritgående køer, der spiser det vildtvoksende græs. I efteråret omdannes området til en sø, og huser grågæs og horsegøgen. Nu skal det hele drænes, pløjes op og laves til mark. Ejeren Morten Bonde har netop fået afslag på en nyt statstilskud, der skulle sikre naturområdet permanent. - Det er jo lige før, man skriger til himlen. Når man i disse tider skal tage jord ud af drift, og man skal passe på vores natur og sådan noget. Nu har du et stykke her, der har ligget i 24 år uden at få gødning og pesticider, lyder det frustreret fra Morten Bonde, der har overtaget gården fra sin far, og nu er tredje generation på stedet. Hellebjergdam er opstået gennem en 20-årig tilskudsordning, en ordning der støttede miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Her indvilgede Morten Bonde i at lade de 12 hektar vokse frit uden gødning, og modtog årligt 3500 kr. i kompensation pr. hektar. Ordningen er blevet forlænget et par gange, men tilskuddet hører endegyldigt op i august. Morten Bonde har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune søgt om at få området taget ud af drift og få tilskuddet gjort permanent. Det har de fået afslag på, og for Morten Bonde kan det ikke hænge økonomisk sammen uden tilskud. Derfor skal hele Hellebjergdam ryddes og genopdyrkes som mark. - Jeg har jo købt jorden for 100.000 pr. hektar den gang. Hvis der ligger 12 af dem, så har jeg jo ikke råd til at give dem væk, siger han og tilføjer, at hans kreditforening heller ikke er tilhængere af tanken, om at jorden skal stå uberørt og uden indtjening.

Forløb omkring Hellebjergdam Faaborg-Midtfyn Kommune udvælger Hellebjergdam og søger hos Landbrugsstyrelsen, om at lave området til et lavbundsprojektEn forundersøgelse af Hellebjergdam konstaterer bla. ophobning af fosfor i jorden.



Landbrugsstyrelsen sender ansøgningen videre til Miljøstyrelsen, der laver en miljømæssig vurdering af projektet.



Miljøstyrelsen indstiller til Landbrugsstyrelsen, at man ikke giver opbakning til projektet ved Hellebjergdam. Miljøstyrelsen har i sine udregninger målt en potentiel udledning af fosfor til de nærliggende områder, heriblandt Arreskov Sø.



I Miljøstyrelsens vurdering indgår det ikke, at Hellebjergdam har været naturområde i over 20 år, uden at der er sket udledning af fosfor. Miljøstyrelsens undersøgelse forholder sig heller ikke til konsekvensen af et afslag.



Morten Bonde er, af økonomiske grunde, nødsaget til at genopdyrke Hellebjergdam. Genopdyrkningen vil udover fosfor udlede bl.a. kvælstof og pesticider.

Kommunen ærgerlig over afgørelse Afslaget fra Landbrugsstyrelsen bunder i en indstilling fra Miljøstyrelsen, der ikke bakker projektet op. Naturstyrelsen mener, naturområdet potentielt vil udlede fosfor til bl.a. Arreskov Sø. Hos Faaborg-Midtfyn Kommune er biolog Jens Aamand Kristensen ærgerlig over afgørelsen: - Man fjerner jo et naturområde. Hvis man skal skabe noget natur, der har et vist naturindhold, så tager det enormt lang tid. Her har vi allerede et forspring på over 20 år, fortæller biologen. Ifølge Jens Aamand Kristensen tager det 30-50 år at få et fornuftigt naturindhold. På Hellebjergdam er man derfor allerede halvvejs.

Genopdyrkning af Hellebjergdam Afslaget fra Landbrugsstyrelsen begrundes med, at naturomlægningen potentielt giver øget udledning af fosfor. En forundersølgese af jorden i Hellebjergdam viser en ophobning af fosfor i jorden, og derfor frygter Miljøstyrelsen en udvaskning. I myndighedernes sagsakter er der dog slet ikke taget højde for, at området i 24 år har været upåvirket af landsbrugsdrift. Og når Morten Bonde går i gang med genopdyrkning, sker der ikke kun udledning af fosfor. I et notat udarbejdet af Jens Aamand Kristensen står der, at næringsstoffer vil ryge ud i Arreskov Sø og omkringliggende natur. Et område der i forvejen er under miljømæssig belastning. Desuden vil Hellebjergdam med alt dyre- plante- og insektliv forsvinde. - Det er jo grotesk, at man skal have den her diskussion, siger Morten Bonde. Men Morten Bonde skal i gang nu. Genopdyrkningsretten forsvinder efter et år, og herefter vil der hverken være mulighed for naturomlægning eller opdyrkning. Det vil sige, at herefter står Morten Bonde med jord for over en million kroner, der ikke giver ham indtjening. - Jeg har jo pistolen for panden. Jeg er nødt til at reagere, siger han. Udover at genopdyrkningen vil give en øget miljøbelastning, kommer Morten Bonde også til at savne naturområdet bag sin gård. - Når man går gennem en eng, der ikke er slået, kan man se, hvordan det vrimler med dyr, insekter og sommerfugle. Hvis du går i kornmarken, er den jo død i forhold til. Der er en verden til forskel, tilføjer han.