Stationsbygningen: Ringe tog godt mod sit nye samlingssted

Ringe: Et klubhus for folk, der ikke dyrker idræt.

Det er hun sådan set allerede kommet i mål med, for nu er væggene prydet af værker af kreative midtfynboer, og i løbet af den kommende tid, vil nogle af lokalerne blive til ateliers for gæstende kunstnerne, som kan arbejde mens gæster kommer forbi og ser værkerne blive til.

Det har gav grobund for et samarbejde mellem stationsforeningen og kunstforeningen.

På tværs af generationer

Andre har allerede budt ind.

- Vi har blandt andet plads til børneyoga, babyrytmik, en musikforening og en backgammonklub, ivrer formand Rikke Dyrgård Kaspersen.

- Jeg synes, Ringe har savnet sådan en hus, hvor mindre foreninger og aktiviteter, kan have et mødested, og hvor man kan mødes på tværs af generationer, siger hun.

Rikke Dyrgård Kaspersen var selv leveringsdygtig i dagens yngste gæst, nemlig hendes få måneder gamle søn Mads, der var optaget af et gulv fyldt med legetøj. Projektleder Hanne Raunsmed tog sig af kreativ underholdning for de lidt større børn, som stationsbygningen også laver workshops for i den kommende uge.

En af de kreative midtfynboer, som allerede har grebet "det nye" hus' muligheder for udfoldelse er amatørfotografen Hans Henrik Pedersen. Gennem 11 år har han indfanget sin fascination af midtfynsk natur med sit Canon-kamera og senest med sin iPhone 7.

På væggene i stationsbygningen ser man hans leg med lys på motiver fra især Ringe Sø og Ringe Kirkegård.

- Det er faktisk kun anden gang i løbet af de 11 år, jeg har fotograferet, at jeg har udstillet, og jeg er glad for den respons, jeg får. Vi kan vel allesammen godt lide at få anerkendelse, og mine billeder her har allerede ført til, at jeg har fået en henvendelse fra en billedkunstner, der har spurgt mig, om vi ikke skal lave en udstilling sammen. Det er sådanne muligheder, jeg nok ikke havde fået ud, hvis ikke vi havde fået "Liv i stationsbygningen" op at stå, siger Hans Henrik Pedersen.

Mandag og tirsdag er der workshops i stationsbygningen fra 10-14. Medbring gerne gamle ugeblade, syltetøjsglas og sakse.