Stangstiv bag rattet: 58-årig bilist havde promille på 3,1

Ferritslev: Det er nok de færreste, som med en promille på over tre er i stand til ret meget.

En 58-årig mand var dog ikke bare i stand til at sætte sig ind i sin bil i juni sidste år, men også at få den ud på vejene i Ferritslev. Heldigvis blev han standset af politiet, og forleden måtte han så i Retten i Svendborg, hvor han blev dømt for at køre bil med en promille på mindst 3,1.

Her forklarede manden, at han i en lang periode havde drukket alt for meget, men at han nu nærmest var tørlagt. Det var dog ingen formidlende omstændighed, og spirituskørslen blev takseret til en betinget fængselsdom på 20 dage, 9000 kroner i bøde samt frakendelse af kørekortet i tre år.

Desuden skal manden udføre 40 timers samfundstjeneste.