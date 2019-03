Standerhejsning: Jim Lyngvild døber ny båd i Faaborg Roklub

Faaborg: Roklubben i Faaborg holder standerhejsning lørdag 30. marts klokken 15.

- Alle er velkomne den eftermiddag i roklubben, hvor ro-sæsonen sættes i gang, og Jim Lyngvild døber vores nye båd. Passion er fællesnævner for en roer og Jim Lyngvild.

Sådan fortælles det i en pressemeddelelse, som Heidi Kirkegaard har sendt.

Efter at formanden har budt velkommen, vil Jim Lyngvild døbe båden, og der er champagne til alle.

Formand Alice Laursen holder tale, og der gives en æresrunde i den nye coastal-båd i vandet.

Coastal-båden er en helt ny bådtype, som er specielt velegnet til roning i farvande med lidt vind og bølger. Det giver mulighed for hurtigere og mere individuel træning på vandet.

Der er kaffe og kage til alle fremmødte i bådhallen, og hvis vejret tillader det, er der mulighed for en rotur.

Og kl. 18 er der middag for medlemmer med partner.

Men alle med blot en lille smule interesse eller lyst til at se bådene inviteres til at deltage i standerhejsningen, som er en festlig dag for Faaborg Roklub, for det markerer starten på en ny sæson på vandet.

Og der vil snarest muligt blive arrangeret instruktion for alle nye roere. Det gælder både dem, der har trænet i ro-ergometer i vinter, og dem, der har lyst til at prøve at ro på vandet. Der er to gratis prøveture inden indmeldelse.

Faaborg Roklub har adressen Færgevej 19 i Faaborg.

Klubben, der har hjemmesiden faaborg-roklub.dk, blev dannet i 1900 som den tredje roklub på Fyn. /SH