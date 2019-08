Stafet for Livet sætter fokus på kræftsagen i et døgn på Sdr. Nærå Friskole

Årslev: Weekenden den 30.-31. august indbyder lokale frivillige kræfter til Stafet for Livet på Sdr. Nærå Friskole på Torpegårdsvej, hvor man med fokus på kræftsagen sammen vil mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling - for kampen mod kræft.

- Stafettens døgn symboliserer, at kræft aldrig sover, og at kræftpatienter kæmper med kræften hele døgnet - både i de lyse og i de mørke timer. Derfor holder vi også stafetten i gang om natten, fortæller Leon Nørgaard i en pressemeddelelse.

Stafet For Livet er en holdaktivitet - en fælles kamp mod kræft. Hold på typisk 10-15 personer tilmelder sig og samler på forskellige måder penge ind til bekæmpelse af kræft. Dels koster det 100 kr. at tilmelde sig som deltager, dels arbejder holdene aktivt for at skaffe sponsorer og lave andre fundraisende aktiviteter før og under stafetten.

Der vil være masser af underholdning og forplejning undervejs.