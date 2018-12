Stædighed belønnes: Nu bor Charlotte og Morten lovligt i deres hus

Faaborg: - Vi er simpelthen så glade. Kort før jul fik vi en meddelelse om, at vores byggesag nu er færdigmeldt, så vi nu bor helt lovligt i vores hus.

Det fortæller en meget glad Charlotte Berg Pedersen, der bor på Lucienhøj 14 sammen med ægtefællen Morten og deres to børn.

Den glæde er til at forstå.

I snart tre år har parret nemlig bokset med at få afsluttet en byggesag, der var kørt fuldstændig fast, fordi bygherren på huset ikke fik tegnet den lovpligtige byggeskadeforsikring, da huset blev opført i 2012.

Parret købte huset i 2013, men først efter to år gik det op for dem, at tingene ikke var i orden. De kunne se på deres BBR-registrering, at byggeriet ikke var færdigmeldt. Byggesagen var uafsluttet på grund af den manglende forsikring.

Og den manglende forsikring betød, at parret faktisk boede ulovligt i huset, som de havde købt og betalt, og kommunen kunne reelt udstikke bøder, indtil de fik bragt tingene i orden.

I lang tid boksede deres advokat Jesper Anhøj med advokaten for bygherren, som er deres nuværende nabo. Men det kom der intet ud af.

Da avisen skrev om sagen i starten af oktober 2018, var parret kørt helt fast. Kommunens bud på en løsning var, at parret skaffede dokumentation for, at det ikke kunne lade sig gøre at tegne en byggesskadeforsikring med tilbagevirkende kraft. Så kunne der laves en dispensation. Det havde de forsøgt - uden held.

Men så var det, at Charlotte Berg Pedersen blev stædig.

- Jeg skrev en mail til de seks forsikringsselskaber, der laver byggeskadeforsikringer, om de vil forsikre et seks år gammelt hus. Det gav de alle et afslag på at gøre, siger hun.

De seks afslag sendte hun videre til Faaborg-Midtfyn Kommunes planafdeling, der så havde ryggen fri til at kunne give parret den nødvendige dispensation.

Da BBR-meddelelsen forleden dukkede op i postkassen, var det en kæmpe forløsning.

- Vi er meget glade for, at vi nu kan bo i vores hus - og sælge det som vi har lyst - uden at der hænger en trussel om bøder over vores hoveder, siger Charlotte Berg Pedersen.