Spritkørsel giver ny plet på ung mands straffeattest

Faaborg: En 20-årige mand har ved Retten i Svendborg fået endnu en plet på sin straffeattest.

Manden er nemlig blevet dømt for spirituskørsel, efter at han blev standset i sin bil på Bjernevej i april sidste år. Her viste det sig, at han havde drukket for meget, til at det var lovligt at sidde bag rattet.

Promillen blev målt til at være mindst 0,86, og det kostede ham en bøde på 8000 kroner og frakendelse af kørekortet i et år.

Det er ikke første gang, at den unge mand får en dom for overtrædelse af færdselsloven. Tidligere er han idømt en bøde på 4000 kroner og har fået udstedt et kørselsforbud.