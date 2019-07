Spritbilist snuppet i Gislev

Gislev-Faaborg: To gange på 12 timer måtte politiet på opgave i trafikken i Faaborg-Midtfyn i løbet af lørdagen. Første gang var klokken 0.30, da politiet vinkede en rød Toyota ind til siden på Ørbækvej ved Gislev.

Et pust viste, at føreren havde en promille over det tilladte, og vedkommende måtte derfor ind på bagsædet i patruljevognen.

Et halvt døgn senere, klokken 12.03 fik politiet anmeldelse om et trafikuheld på Lagonis Minde i Faaborg. Her holdt en bilist stille for at svinge, ind på en parkeringsplads, da en bil bagfra kørte op i den forankørende. Heldigvis kom ingen til skade, men begge biler fik skader fra sammenstødet.