Spritbilist måtte på politigården

Ringe: En 68-årig mand måtte en tur med til Politigården i Odense, efter at han klokken 14.30 blev standset af en patruljevogn på Odensevej.

Føreren var forinden blevet observeret andetsteds i byen, og vedkommende havde tippet politiet om, at han virkede for beruset til at køre bil, og det var da betjentene var på vej til den 68-åriges bopæl, at de fik ham standset og anholdt.

På stationen afgav han blodprøve, så hans promille kan blive tjekket, og forseelsen eventuelt komme til at koste den bøde, sådan en takseres til.