Sprit på bål gav stikflamme: Ung mand forbrændt under shelter-tur

Faldsled: Kort før midnat natten til tirsdag blev en ung mand fragtet til Odense Universitetshospital for at blive behandlet for brandskader på hænder, arme og ansigt.

En gruppe af unge mennesker på omkring 15 år overnattede på en shelterplads på Klintholmvej i Faldsled, hvor de havde tændt ild på en bålplads.

Ifølge Fyns Politi havde flere af de tilstedeværende hældt sprit på bålet fra en en-liters flaske for at få det til at blusse op. Da en af de unge, som stod med flasken, blev brændt på armen, blev han ifølge politiet så forskrækket, at han tabte flasken ned i bålet. Der opstod en stikflamme, som ramte den tilskadekomne på hænder, armen og i ansigtet.

Den tilskadekomne blev hurtigt hjulpet i havet og bagefter under ferskvandsbruser, indtil ambulance og akutbil overtog behandlingen, oplyser Fyns Politi i døgnrapporten.