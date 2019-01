Springsteens musik spiller i Ringe

Rudme: I år fylder Bruce Springsteen 70 år. Og samtidig kan det danske coverband, E-Street Jam, fejre 10 års jubilæum som formidlere af The Boss' musik.

Fredag 8. februar kan man opleve dem i Foderstoffen i Rudme.

I bedste Springsteen-stil har E-Street Jam specialiseret sig i at få musikken smidt ud over scenekanten; det er vigtigt for bandet, at publikum er med og føler energi og glæde, forklarer de selv i en pressemeddelelse.

Springsteens numre varierer mellem stille ballader som "The River" og "Tougher than the rest" over sing-along-songs som "Hungry heart" og "Fire" til rockede klassikere som "Born in the USA" og "Born to Run". Og E-Street Jam plukker i alle genrerne.

Koncerten begynder kl. 21. /exp