En 21-årig mand og en 19-årig kvinde blev tirsdag ved Retten i Svendborg dømt for at have delt en video, hvor den 21-årige har sex med en dengang 16-årig pige. Fordi pigen ikke kan ses tydeligt i videoen, kunne den dog ikke karakteriseres som børneporno.

Da videoen blev optaget i mørke, og det primært er lyden, der afslører, at der foregår noget seksuelt, var det derfor i højere grad blufærdighedskrænkelse og ulovlige optagelser, den 21-årige og den 19-årige blev dømt for.

Ifølge anklageskriftet var de to dømte tiltalt efter straffelovens paragraf 235, stk. 1 og 2, som handler om besiddelse og deling af børnepornografisk materiale. Retten mente dog ikke, at deres handlinger kunne omfattes af paragraffen, idet den er afgrænset til, at det pornografiske element skal være synligt.

Det har ført til, at den 21-årige mand er blevet idømt 20 dages betinget fængsel og 40 dages samfundstjeneste for at have krænket pigen og optaget hende uden hendes samtykke. Den 19-årige kvinde, der har været med til at sprede videoen yderligere, blev idømt 10 dages betinget fængsel.

En 21-årig mand og en 19-årig kvinde var tirsdag for Retten i Svendborg, hvor de var tiltalt for at have været i besiddelse af og delt en sexvideo af en pige på 16 år.

- Jeg tror, at jeg var lidt genert over det, og jeg tænkte, at det ikke kunne passe, sagde hun.

Hun forklarede samtidig, at hun fra begyndelsen havde haft en fornemmelse af, at videoen var blevet lavet, men at hun ikke havde turdet konfrontere den 21-årige.

Her var videoen dog allerede havnet i hænderne på mange af de involveredes bekendte, og den nu 18-årige pige var blevet bevidst om, at den var blevet spredt. Efter eget udsagn var hun begyndt at blive hånet og grint af, når hun passerede skolekammerater eller lignende.

- Jeg ville ikke have sådan noget liggende, og jeg kunne godt se bagefter, at det ikke var særlig smart gjort, sagde den 21-årige, der også bad sine kammerater om at slette videoen, et stykke tid efter han havde delt den med dem.

Den 21-årige mand forklarede i retten, at han var påvirket af stoffer under samlejet og derfor havde svært ved at huske, hvorfor han optog videoen. Han fortalte, at han havde valgt at slette den, allerede før han blev konfronteret af forurettede.

Delte video af veninde

Den 19-årige kvinde, der ligeledes blev dømt for at have spredt videoen, forklarede i retten, at det var naturligt at dele den, fordi den var blevet et samtaleemne i hendes omgangskreds. Det til trods for, at hun dengang var bedste veninder med den 16-årige.

- Hvis vi har snakket om den, eller den er blevet vist, så er den også bare blevet sendt, sagde hun.

Hun fortalte dog, at en del af hende havde haft lyst til at dele videoen, fordi hende og forurettede havde været uvenner forud for, at den kom i omløb.

Udover at være blevet idømt betinget fængsel, blev den 19-årige kvinde og 21-årige mand pålagt at betale sagens omkostninger. Manden skal ligeledes modtage misbrugsbehandling.