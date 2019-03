Spis og syng mod cancer

Ringe: Er du til en gourmetmiddag kreeret af kokken Christian Tørring, kendt fra restaurant Kong Hans, Stella Maris med flere med efterfølgende musik af "Smukke Møller", så er det nu du skal være opmærksom.

Foderstoffen arrangerer nemlig præcis sådan en aften fredag 5. april. En aften med musik fra Kim Larsens store bagkatalog leveret af "Smukke Møller", et liveband, der fortolker Larsens sange.

Aftenen afvikles i samarbejde med Team Ringe-Paris 2019.

Foderstoffen takker de mange forretningsdrivende i Ringe og Ryslinge for den store opbakning de har vist arrangementet i form af præmier, som du som gæst kan vinde i løbet af denne store aften.

Alt overskud fra arrangementet går ubeskåret til Børnecancerfonden.

Billetpris inklusiv gourmetmenu og en velkomstdrink er 390 kroner plus 10 kroner i gebyr. Billetpris for koncerten alene er 175 kroner plus 10 kroner i gebyr.

Billetter kan købes på Foderstoffen.dk eller i Expert i Ringe.