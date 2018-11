Spejderne kommer med Fredslyset til Faaborg og Diernæs Kirker

Faaborg/Diernæs: Fredslyset bæres ind i Diernæs Kirke søndag 2. december og i Faaborg Kirke 6. januar, hvor spejderne holder nytårsparade. Historien om Fredslyset tager sin begyndelse i fødseslgrotten i Bethehem, hvor Fredslyset angiveligt er blev tændt ved den flamme, der altid brænder i grotten. Fredslys-traditionen opstod i begyndelsen af 1980'erne i Østrig, hvor aktionen blev startet af den østrigske radio ORF og gennemført under navnet "Lys i mørket" til fordel for nødlidende og handicappede mennesker. I begyndelsen gik de østrigske spejdere ind i arbejdet. Det er nu primært dem, der bringer Fredslyset ud i Østrig og videre ud i Europa.

I flere lande er det blevet et samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs Gilderne. I 1996 lykkedes det for det danske Sct. Georgs Gilde at få Fredslyset ud i Danmark og videre til Sverige. Året efter deltog 35 gilder, og nu er tallet oppe på over 100. Udbredelsen af Fredslyset går fra Wien gennem Tyskland, hvorfra det forgrener sig nordpå til Skandinavien, Færøerne og Grønland. Desuden føres det videre til det meste af Østeuropa.