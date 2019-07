Ringe: 214 kilometer i timen. Så går det ganske pænt stærkt.

Det var den hastighed, som en 22-årig mand i en varebil blev målt til på motorvejen ved Ringe sidste år. Det kostede manden en bøde på 8000 kroner, og desuden må han undvære kørekortet i et år.

Det blev nemlig resultatet af et besøg i retten, hvor det også kom frem, at han tidligere har været frakendt kørekortet og fået bøde for overtrædelse af færdselloven.