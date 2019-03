Specielle instrumenter skal vække minder hos demente

Nye udendørsinstrumenter skal skabe glæde og genkalde minder hos beboerne på demensplejehjemmet Åhaven i Ferritslev.

Ferritslev: Glæden lyser ud af Annett Mohr, da hun står og spiller på et af plejehjemmets nye udendørs instrumenter. - Man kan blive helt glad i låget af musik, og man bliver aldrig for gammel til det, fortæller hun. For hende har musik altid været en stor del af livet. Faktisk har hun givet sit gamle flygel til plejehjemmet. Et flygel, der nu er centrum for salmesang tre gange ugentligt. - Musik er jo bare skønt. Min yndlingssang er "Tears in heaven" af Eric Clapton, selvom den kan gøre mig trist. Plejehjemmets nye instrumenter vil, så snart vejret arter sig, give hende muligheden for at kombinere hendes favoritbeskæftigelser; musik og gåture i den friske natur. - Så snart det bliver varmt nok, kommer jeg til at være ude og spille musik hver dag, fortæller hun ivrigt. Instrumenterne er sat op, således at man skal vidt omkring i haven, for at nå dem alle sammen.

Om instrumenterne Percussion play leverer deres udendørsinstrumenter til mange forskellige steder.Det kan både være til parker, skolegårde og plejehjem. Fælles for dem er, at det skal være udenfor.



Instrumenterne er specialfremstillede til kun at spille rene toner. Det vil sige, at det er nemt at få dem til at lyde godt.



Flere af instrumenterne er sat op på en måde, så de spiller en melodi, hvis man slår på tangenterne i den rækkefølge, de er sat op i.



Udendørs Pentatoniske musikinstrumenter kan gøre en stor forskel for livskvalitet og kognitiv stimulation for ældre og demente på plejecentre.

Musikken er vigtig Der er videnskabelig evidens for, at musik har en positiv effekt på mennesker med demens. Musikken kaldes for den sidste ressource, da den selv hos meget kognitivt svage mennesker kan vække genkendelse. På demensplejehjemmet Åhaven i Ferritslev bruger man allerede musikken til at skabe god stemning hos beboerne. Derfor sagde de meget hurtigt ja tak, til at få sat nye udendørsinstrumenter op for nyligt. - Vi kan mærke, hvordan musikken kan ændre en stemning på et splitsekund. Og vi bruger den både i tider med glæde og med sorg, fortæller plejehjemslederen Randi Mathiesen. Hun har hurtigt vænnet sig til synet af de flotte, sølvfarvede instrumenter, der nu står rundt omkring i plejehjemmets haver. - Udover instrumenterne er flotte at se på, så bidrager de med glæde til beboerne. De synes det er sjovt, og så er det en måde, de eksempelvis kan lave noget med deres børnebørn, når de kommer på besøg. Plejehjemmet har oplevelser med demente, der pludselig kunne bryde ud i sang, selvom de har mistet talens brug. Derfor er de fuldt ud beviste om musikkens betydning.

Tilfældigt opdaget Instrumenterne er doneret af Tryg Fonden og sat op af Percussion play Aps, hvis ejer, Lars Schrøder Hansen, faktisk ved et tilfælde kom til at opdage, hvordan hans instrumenter kunne hjælpe ældre. - For snart seks år siden var jeg ude på et plejehjem, fordi en flok børn kom og skulle lære noget om musik. Det stod dog hurtigt klart for mig, at det ikke kun var børnene, der tog musikken til sig. Nogle af plejehjemmets beboere lyste fuldstændigt op, fortæller han. Siden har han besøgt næsten 200 plejehjem for at sætte sine udendørs instrumenter op. - Jeg kan jo se, hvordan musikken kan fremkalde minder, og skabe nogle følelser i mennesker, der ellers har svært ved at huske. Og det kan man kun få gåsehud af opleve. Plejehjemmet Åhaven i Ferritslev er det nyeste sted, der har fået sat instrumenter op. Og spørger man Annett Mohr, så kommer de ikke bare til at stå og samle støv. - Til sommer skal vores musik kunne høres helt ude fra landevejen, siger hun grinende. Indtil videre nøjes plejehjemmets beboere med en gåtur om tirsdagen rundt til instrumenterne i haven. Her kommer seks frivillige og følger dem rundt.