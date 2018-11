Specialist i skitser: Faaborg har fået en ny kunsthandel

Faaborg: Kunsthistorikeren Theis Vallø Madsen har taget springet fra at være museumsmand til at blive selvstændig erhvervsdrivende. Denne sommer åbnede han webbutikken "Akademisk Skitsehandel", hvor der udelukkende handles med skitser af kendte og mindre kendte danske kunstnere, og nu får butikken også et fysisk udtryk. Han er netop rykket ind i Galeriget i Bøjestræde, hvor han bliver kollega til fotografen Lars Skaaning og billedkunstnerne Els Cools og Oliver Streich.

Theis Vallø Madsen, der bor med sin familie i Faaborg, har selv samlet skitser i nogle år efterhånden, og samlingen er bare vokset og vokset. I dag har han over 200 originale skitser af primært afdøde danske kunstnere som f.eks. P.S. Krøyer, Henry Heerup, Fritz Syberg, Vilhelm Lundstrøm, Wilhelm Marstrand, Storm P. og store guldaldermalere som Eckersberg og P.C.Skovgaard.

Det startede egentlig som en fascination af det særlige udtryk, som skitsen repræsenterer. Som kunsthistoriker var Theis Vallø Madsen fascineret af skitsernes udtryk - de har deres eget liv og berettigelse, mener han.

- Skitserne har en spontanitet og en umiddelbarhed, som ikke altid kommer med over på lærredet i det færdige værk. Skitserne giver et indblik i den kunstneriske proces, og jeg synes, at de ofte er mere spændende end det færdige maleri. I skitserne kan man virkelig se, hvor dygtige nogle af disse kunstnere var, siger han.

Theis Vallø Madsen har tidligere arbejdet som kunsthistoriker på Brandts, Kunsten i Aalborg og på Faaborg Museum.

Alle skitser til salg ligger på websiden skitsehandel.dk, og i Bøjestræde 12 kan man se et udvalg af skitserne live. Galeriget har åbent hver lørdag klokken 10 til 14, og frem mod jul er der udvidet med åbning hver fredag fra klokken 12 til 16.