Camilla Valentin og Lene Foged kører nu hver sin klinik som fysioterapeuter i sundhedscentret på første sal i Herregårdscentret. Her har Lene Foged dog indtaget tjansen som "model", så vi kunne få taget et billede af Camilla Valentin i en behandlersituation. Foto: Palle Søby

41-årige Camilla Valentin har tidligere arbejdet som fisker i Nordnorge. Nu har hun uddannet sig til fysioterapeut og er netop startet som partner hos Lene Foged i Herregårdscentret.

Faaborg: 41-årige Camilla Valentin er en kvinde med solide nordiske rødder. Hun er født og opvokset i Sverige, har siden arbejdet blandt andet som fisker i Nordnorge og har nu fundet lykken i Faaborg, hvor hun lige er startet som ny fysioterapeut i Lene Fogeds klinik i Herregårdscentret. - Der skulle ske noget i livet, og jeg har altid prøvet at udfordre mig selv, både kropsligt og mentalt. Dengang var jeg 21 og tænkte, at det ultimative måtte være at komme ud på en fiskerbåd med nogle gutter og prøve det. Så jeg arbejdede fem år som fisker i Barentshavet med udgangspunkt i Kirkenæs, Tromsø, Lofoten, Ofoten og Nordkap, fortæller Camilla Valentin. Derefter arbejdede hun et år som bestyrer på et gæstgiveri på den lille ø Smøla ud for Trondhjem. Netop det år blev afgørende for, hvad der videre skete i hendes liv. - Her mødte jeg min danske mand, Jens Valentin Andersen. Han var deroppe for at installere nogle vindmølleprojekter. De boede på gæstgiveriet, så der var jo fest og ballade, griner Camilla. I første omgang tog hun kortvarigt hjem til Sverige, men ham dér Jens fra Danmark trak jo, og det endte med, at de flyttede til Faaborg for 12 år siden.

Fakta Camilla Valentin er 41 år.



Hun er gift med Jens Valentin Andersen, der arbejder som servicemontør hos Danvan i Odense.



De har børnene Gustav på 10 og Ella på syv, der går på Øhavsskolen.



Familien har boet i Faaborg i 12 år.



I fritiden dyrker Camilla mountainbike og tennis.



Hun har tidligere spillet håndbold på højt niveau i Sverige og også spillet hyggehåndbold i Faaborg, men det har en knæskade sat en stopper for.



Camilla har uddannet sig til fysioterapeut på University College Lillebælt i Odense og blev færdig i sommeren 2018.



Nu er hun startet hos Lene Foged i Herregårdscentret, så de nu er to fysioterapeuter i klinikken.

På visse punkter er de forskellige, men alligevel er Camilla Valentin og Lene Foged i høj grad på bølgelængde - ikke mindst i forhold til mentalitet, smil og livsglæde. Foto: Palle Søby

Et dejligt sted i livet - Jeg er ligeglad med, om jeg er 41. Jeg er bare et dejligt sted i livet. Jeg har to børn, en mand, og et brændende ønske er gået i opfyldelse. Jeg er fuldstændig pjattet med fysioterapi. Jeg kan slet ikke få nok. Jeg føler mig virkeligt heldig og priviligeret, at jeg kan få lov til at lave det her - det er nok første gang i mit liv, jeg arbejder med noget, som jeg føjer virkelig giver mening. Det var nu, hvis jeg skulle være selvstændig, og det er vildt inspirerende at kunne sætte præg på sit eget, at kunne skabe noget, man selv kan stå inde for, siger Camilla. De første år i Faaborg havde hun forskellige job, blandt andet som produktionsmedarbejder og lagerbestyrer på Tulip og receptionist hos fitness.dk. - Men der skulle ske noget andet. Kroppen har altid fascineret mig og jeg har altid haft et brændende ønske om at hjælpe mennesker. Så da jeg også økonomisk fik mulighed for at læse "på mine gamle dage", tog jeg uddannelsen som fysioterapeut, og det har været vildt fedt. Camilla blev færdig i sommer, og det var otte ugers virksomhedspraktik hos Lene Foged i efteråret, der banede vejen for det nye samarbejde. - Jeg henter meget sparring fra Lene, og selv om vi på én måde er meget forskellige, er vi på samme bølgelængde og har samme mentalitet og livsglæde, siger Camilla.

Mange om buddet i Faaborg - Der er jo mange fysioterapeuter i Faaborg, så man skal virkelig skille sig lidt ud. Jeg er godt klar over, at det næste halve år bliver hårdt. Det handler meget om "mund til mund" for at brede budskabet om, at nu er jeg her også. - Jeg meget til, at det fysiske og psykiske hænger sammen, så jeg gør meget ud af at give folk en forståelse for deres egen krop og den situation, de er i. Det sætter jeg god tid af til, for det kan godt være lidt af et detektivarbejde. - Og så har jeg nogle særlige kompetencer inden for efterfødselskomplikationer, herunder inkontinens. Jeg har selv har haft det ene og det andet efter to graviditeter og fødsler, og det har altid frustreret mig, at der ikke er nogen fagpersoner, der omfavner det. Det er sparet væk i kommunen, og de praktiserende læger spørger ikke ind til det. Her er depression og barnets velbefindende i høj kurs. - Den delte mavemuskel - "Tobleronemave" eller "topmave" - er en overset efterfødselskomplikation. Jeg har selv trænet "topmave" væk på tre uger. Hver fjerde kvinde bliver ramt af inkontinens efter en fødsel, og en norsk undersøgelse viser, at 76 procent får "den delte mavemuskel", fortæller Camilla Valentin. - Så jeg brænder meget for det med de bækkenrelaterede problematikker. Det er nok her, jeg vil forsøge at skille mig ud.