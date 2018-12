Faaborg: Ejeren af en grøn BMW fik sig en grim overraskelse, da han onsdag lidt over middag vendte tilbage til sin bil, der holdt parkeret på en p-plads på Damtoften i Faaborg. Begge sidespejle var sparket af. Det højre sidespejl hang stadig på bilen, det venstre lå på jorden. Derudover var der lavet 4-5 buler på højre side af bilen. Anmelderen har oplyst til Fyns Politi, at det lignede, at nogen havde sparket på bilen.