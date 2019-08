Spareplan på vej: Valg forsinker kommunens budget og eventuelle fyringer

Det er endnu uvist, hvor mange penge kommunerne får til næste år, og derfor udskyder Faaborg-Midtfyn Kommune nu de afgørende budgetforhandlinger, der i sidste ende kan føre til afskedigelser.

Faaborg-Midtfyn: Når politikerne i kommunalbestyrelsen skal lægge det helt store budget for kommunens økonomi næste år, bliver det tre-fire uger senere end først planlagt. Det skyldes, at kommunen endnu ikke ved, hvor mange penge den reelt har at lægge budget for. Det sene folketingsvalg og de lange regeringsforhandlinger betyder, at regeringen og Kommunernes Landsforening endnu ikke har indgået aftale om kommunernes økonomi i 2020. Det giver imidlertid ikke meget mening at lægge et budget, før man kender indtægterne, og derfor bliver budgetforhandlingerne i Faaborg-Midtfyn Kommune såvel som i andre kommuner udskudt.

Budgetseminar er udskudt Det såkaldte budgetseminar, som for alvor skyder gang i forhandlingerne, bliver i Faaborg-Midtfyn rykket fra slutningen af august til midten af september. Og mens andenbehandlingen af budgettet - og dermed den endelige vedtagelse - skulle have været foregået i midten af oktober, kan politikerne nu vente med at give det sidste, godkendende nik til den 5. november. Justeringen af tidsplanen betyder også, at medarbejdere, som eventuelt skal fyres for at spare lønkroner, først vil blive det efter den 5. november. Opsigelsesvarslerne vil løbe fra 1. januar, og medarbejderne vil fratræde, når det individuelle varsel udløber. Planen for offentliggørelsen af budgetmaterialet bliver der imidlertid ikke pillet ved. Det vil sige, at lister eller såkaldte kataloger over mulige besparelser og effektiviseringer for samlet set 50 millioner kroner, som politikerne kan plukke i efter behov, vil være frit tilgængelige fra mandag 12. august. Og det kan være, der bliver behov for det.

Mistede millioner hos staten Faaborg-Midtfyn Kommune mistede nemlig sidste år flere millioner i statstilskud, og det betød, at der skulle findes mange millioner, før indtægter og udgifter stemte. For at få lukket det økonomiske hul valgte et flertal af politikerne at trække lidt på kassebeholdningen, mens sparekniven hentede yderligere 25 millioner. Derudover ville politikerne finde 30 millioner på såkaldte effektiviseringer, som kort fortalt betyder smartere arbejdsgange, men som per definition ikke må ændre det serviceniveau, som borgerne oplever. Det lykkedes imidlertid ikke at finde så mange penge på effektiviseringer, og politikerne måtte i foråret genåbne budgettet og fremrykke omkring fem millioner. Medmindre regeringen overrasker med en stor pose penge til kommunen, tyder meget derfor på, at politikerne igen må slibe sparekniven for at få enderne i budgettet for 2020 til at mødes - nu tre uger senere end oprindeligt planlagt.