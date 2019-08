Sparekniven truer: Handicappede risikerer at blive afskåret fra at komme på ferie

Faaborg-Midtfyn: Et par gode dage i Lalandia, en tur i Bon-Bon Land eller en udflugt til Fregatten Jylland for nogle af kommunens allesvageste borgere risikerer at blive ofret på sparealteret, når Faaborg-Midtfyn skal have næste års husholdningspenge til at stemme med budgettet.

Konsekvensen af at spare denne pulje væk er at der er mange beboere på bostederne der ikke kommer på ferie eller endagsture. Og for mange er det den eneste mulighed de har for at få andre oplevelser end hverdagen på bostedet.

Feriepuljen dækker botilbuddets udgifter i forbindelse med en borgers ferie i Danmark såsom løn, kost, leje af bolig og transport til en socialpædagogisk ledsager. Borgeren skal fortsat selv betale sine egne udgifter i forbindelse med ferie og udflugter.I år er der afsat 513.000 kr. i puljen. Den er allerede revet væk og sender lidt over 100 borgere fra bosteder på ledesagede ferie eller udflugter. Typisk har en handicappedet borger på et bosted sin kun pension som indtægt. Beløbet kan svinge, men borgeren vil ofte få udbetalt omkring 11.600 kr. efter skat. Han eller hun vil typisk have en husleje på cirka 4.500 kr. på bostedet. Dertil vil komme udgifter til koster på cirka 3.000, og yderligere omkring 1.500 kr. til vask, rengøring og aktiviteter. Tilbage vil være omkring 2.500 kr. til alt andet.

Pia Pedersen, formand for Danske Handicaporganisationer i Faaborg-Midtfyn advarer mod at røre feriepuljen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Uden penge ingen ferie

Muligheden for at lade beboerne på de kommunale botilbud for at få betalt fagpersonale med på ferie og udflugter har da også en meget høj prioritet hos Pia Pedersen, formand for Danske Handicaporganisationer, Faaborg-Midtfyn:

Fjernes puljen vil de handicappede borgere selv skulle betale for at få støttepersonale med på ferie eller udflugter, og de færreste af dem har et rådighedsbeløb, der tillader dem at spare op til den slags.

- Administrationens argument for at spare puljen væk er, at der i 2018 trådte en ny lov i kraft, der betyder "at beboere må betale for personalets udgifter ved ferieture, hvilket giver dem mulighed for at blive ledsaget af personale". Denne lovændring ændrer ikke på, at de færreste beboere har råd til at købe sig til ledsagelse på ferieture. Det vil der kun være meget få der har råd til, derfor er der stadig, lovændring eller ej, ligeså stort et behov for feriepuljen, siger Pia Pedersen, der repræsenterer handicaporganisationerne i det kommunale Handicaprådet.