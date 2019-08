Spareforslag: Fyr seks politikere

Faaborg-Midtfyn: Hvis sparekniven skal svinges så hårdt, som årets sparekatalog fra Faaborg-Midtfyn Kommune lægger op til, så er der måske heller ikke brug for så mange politikere.Dét kunne være argumentet fra én eller flere kommunale medarbejdere, som har foreslået at skære kommunalbestyrelsen ned fra 25 til 19 politikere.Forslaget er med i kommunens officielle sparekatalog forud for budgetforhandlingerne om næste års økonomi i Faaborg-Midtfyn, men det er begrænset, hvor mange penge, der er at hente. Ifølge kommunens beregninger vil der kunne spares 600.000 kroner om året ved at skære seks politikere væk fra næste valgperiode fra 2022, dog et højere beløb, hvis der samtidig skæres i antallet af politiske udvalg.Til sammenligning rummer det samlede sparekatalog fra kommunen forslag om nedskæringer for 52 millioner kroner.En mulighed, der ifølge spareforslaget her og nu kan give en mindre besparelse, er, hvis politikerne skærer ned på de vederlag, de får for arbejdet i de politiske udvalg.19 politikere er ifølge sagens papirer det mindst mulige antal folkevalgte for en kommune af Faaborg-Midtfyns størrelse.Havde spareforslaget været indført forud for sidste valg, ville Venstres Lars Tribler og Kristian Nielsen ikke have fået plads i byrådssalen. Det samme gælder Socialdemokraternes Brian Bisgaard og Jos Bisschop. Heller ikke Dansk Folkepartis Åge Priisholm eller De Radikales Anne Mette Skov Borring ville have opnået valg, hvis der kun havde været 19 pladser at kæmpe om.