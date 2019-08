Spareforslag: Drop Borgerbudgettet, det virker alligevel ikke, som det skal

Det bliver ikke eksperimenteret nok, siger kommunens administration. Nej, for vi bliver kørt i for stramme tøjler, svarer formand fra lokalrådenes Fynsland.

Det er ikke blot Borgerbudgettet, der står for skud i kommunens sparekatalog, der nu skal til politisk diskussion. En lang række andre ordninger på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets budget står også for skud.Det gælder for eksempel: - Ringe Museum, afvikling af driftstilskud 75.000 kroner årligt. - Egeskov Mølle, drift- og vedligeholdelsestilskud nedsættes fra 100.000 til 50.000 kroner årligt. - Branding af den Kulturelle Rygsæk nedsættes fra 150.000 til 100.00 kroner årligt. - Støttebeløb til Klar til Film/Station Next, reduceres fra 600.000 til 500.000 kroner årligt. - 180.000 kroner til opfølgning på kulturstrategien, fjernes. - Nedsættelse af lokaletilskud på folkeoplysningområdet fra 70 til 65 procent, årlig besparelse 250.000 kroner. - Puljereduktioner på kultur- og fritidsområdet, herunder tilskud til modernisering og særlige tilskud til frivillige- og ældreforeninger 250.000 kroner årligt. - Støttepulje til renovering af forsamlingshuse, nedsættes med 150.000 kroner til 350.000 kroner årligt.

Puljen styres af kommunen

Kommunalbestyrelsen etablerede puljen for at "understøtte den demokratiske dannelse og mindske afstanden mellem borgere og kommune", men administrationen på rådhuset synes ikke, pengene bruges til at eksperimentere med nye former for borgerindragelse. Det bliver mere noget, der minder om andre kommunale puljer, der støtter de samme projekter.

- Jeg er enig kritikken, siger Fynslands-formand Gunnar Landtved, Ryslinge:

- Vi har ikke engageret borgerne i det omfang, vi har ønsket, men det skyldes jo, at borgernes indflydelse på Borgerbudgettet, hvert år er blevet mere og mere styret af kommunen. Nu skal projekterne for eksempel hænge sammen kommunens udviklingsstrategi. Jo mere styret, vi bliver, des sværere er det at engagere borgerne, konstaterer han.

Ifølge Landtved trænger ordningen til en grundig evaluering:

- Der burde være en højere grad af selvforvaltning hos lokalrådene, gerne som en forsøgsordning. Det vil kræve, at vi har større budgetter at arbejde med. Jeg mener ikke, at man bare skal give flere penge i de enkelte lokalområder, men at borgerne i lokalområderne sammen med deres lokalråd, har større indflydelse på, hvordan pengene bruges lokalt, siger han.