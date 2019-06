Spænding på lærerværelset: Radikale Søren og Venstre-Ole tilbage i hverdagen

- Jeg skal over og se til min skole. Om de har det godt. Jeg har ikke hørt andet, så det går jeg ud fra, at de har. Så skal jeg holde øje med telefonerne, og jeg skal nok love at råbe højt, hvis jeg sendes i folketinget, griner Søren Hillers.

- Uanset hvordan det ender, så er jeg glad for det, som jeg nåede at gøre i valgkampen, tilføjer folketingskandidaten.

Faaborg-Midtfyn: - Overordnet set er jeg vildt glad for, at vi fik vundet vores mandat tilbage på Fyn. Det er jo det, som vi alle har knoklet for. Så går jeg og venter på, at de personlige stemmetal bliver talt op.

Ole Pedersen, folketingskandidat for Venstre, håber på en fordobling af sit personlige stemmetal i forhold til det seneste folketingsvalg. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Fordobling af stemmetal

Hos Venstres Ole Pedersen var der på samme tidspunkt sommerfugle i maven. Det var ikke kun fordi, at han havde et hold elever til historieeksamen på fri- og efterskolen Hjemly på Midtfyn. Det var i høj grad på grund af et godt valg til Venstre, som fik fire mandater på Fyn.

- Der er masser af sommerfugle i maven, og da vi fik det fjerde mandat, så har man selvfølgelig en chance, men der er også andre, der titter frem. Jeg har heldigvis verdens bedste job her på Hjemly, men jeg kunne godt tænke mig at prøve det her af, siger Venstremanden, der har prøvet turen før.

- Jeg er da hammerspændt. Mit første mål var at fordoble mit personlige stemmetal. Nogle af de første valgsteder jeg var på, har jeg som minimum fordoblet det, men om det på nogen måde er nok, det ved jeg ikke. Der er mange ting, der spiller ind, siger Ole Pedersen.

Om der også bliver en anden gang for Søren Hillers, hvis det ikke lykkes denne gang, det har han ikke taget stilling til endnu.

- Nej, der tror jeg lige, at man skal gå henover sommeren, inden man træffer afgørelse. For det er hårdt arbejde at være kandidat. I hvert fald hvis man vil være en aktiv kandidat. Alt hvad der ligger efter 5. juni, det har jeg ikke forholdt mig til, siger Søren Hillers.