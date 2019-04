Sommertid i arkivet

Svanninge: Så er det også blevet sommertid i Svanninge Folkemindesamling, som pr. 1. april er gået over til sommeråbningstid. Det betyder, at der nu kun er åbent den første mandag hver måned samt efter aftale.

- I foreningen er vi glade for det stigende antal gæster om søndagen i vinterens løb, både med aflevering af arkivalier og med mange spørgsmål, som vi for det meste kan besvare. Vores museum i kælderen er i gang med en proces, så der bliver bedre plads, og efter et længere arbejdsforløb glæder vi os til senere at vise det frem på ny, fortæller arkivleder Bruno Clausen.

Åbningstiden er klokken 19-22 mandag aften på følgende datoer: 6. maj, 3. juni, 1. juli, 5. august, 2. september, 7. oktober og 4. november.

Der kan dog komme ændringer i forbindelse med særudstilling fra august og høstfestival i september.

Svanninge Folkemindesamling har til huse i Svanninge Sognegaard. /søby