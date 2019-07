Sommerkoncert i Brahetrolleborg Kirke byder på Vivaldi og Bach

Korinth: En af landets fremmeste musikere - cellisten Morten Zeuthen er hovedpersonen ved sommerkoncerten i Brahetrolleborg Kirke tirsdag den 16. juli kl. 19.30. Sammen med organist Ian Helimann byder Zeuthen på et afvekslende program af musik af varierende stilarter, med tyngdepunkt i barokken. De to musikere spiller sammen sonater af Vivaldi og Bach. Morten Zeuthen spiller en cello-udgave af Bachs kendte fløjte-partita og Ian Heilmann spiller en række underholdende variationer over en norsk folketone af Sverre Eftestøl. Programmet slutter med Saint-Saëns udødelige "Svanen".

Morten Zeuthen har optrådt med alle danske symfoniorkestre og optræder ofte helt solo, ligesom han har en omfattende duo-virksomhed med pianisten Amalie Malling. Sammen har de optrådt i Carnegie Hall, New York, Wigmore Hall, London og Casals Hall i Tokyo. Morten Zeuthen er født i 1951 og beklæder i øvrigt også stillingen som professor i cello på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Der er gratis adgang.