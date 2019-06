Sommergrillfest med Billy Cross

Ringe: Foderstoffen holder stor sommergrillfest fredag 21. juni. Hovednavnet er Billy Cross Band - og natorkesteret er Working Mojo med legendariske Allan Hviid fra Blues Brothers Souvenir Show som forsanger, lyder det i en pressemeddelelse fra Foderstoffen.

Festen foregår i Foderstoffens store festtelt fra kl. 18.30.

Kodeordet for Billy Cross er spilleglæde. Siden han kom til Danmark i 1979, har kendetegnet været spilleglæde og professionalisme. Og med Billy Cross Band - Flemming Ostermann, Henrik Askou, Dan Hemmer og/eller Mads Wegner - som virkelig er en sammentømret maskine, efter at have spillet tusindvis af koncerter i to årtier - leveres den ægte vare: 100 procent uforfalsket Rock'n'roll.

Siden 1962 har Billy Cross blandet andet spillet for Andy Warhol i NYC, med Sha Na Na og i 70'erne i Broadway Musicalen Hair, med Meat Loaf og Link Wray, samt med Bob Dylan world wide - med hvem han også har indspillet to albums.

I Danmark ændrede Billy Cross "Delta Blues Band" til "Delta Cross Band", og bandet blev til et af landets største livebands i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne.