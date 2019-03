Som smurt: Midtfynsk oliefirma leverer igen et flot regnskab

Ringe: Der er stor efterspørgsel efter olie og de andre produkter, som Ole's Olie med base på Damhusvej i Ringe leverer.

Virksomheden har netop offentliggjort regnskabet for 2018, og det er med en lille stigning i bruttofortjenesten i forhold til året før, og med et resultat før skat på godt tre millioner kroner.

Ole's Olie blev stiftet af Ole Jensen tilbage i 1996, og virksomheden leverer fyringsolie til private og diesel til blandt andre landmænd på hele Fyn. Desuden har Ole's Olie flere tankanlæg rundt om på Fyn - blandt andet et nyt af slagsen på hjørnet af Damhusvej og Østre Ringvej i Ringe. Det blev indviet for godt et år siden, som afløser for anlægget på firmaets adresse.

I dag er virksomheden ejet af Ole Jensens tre sønner. Generationsskiftet blev gennemført for lidt mere end tre år siden, og satte i den anledning Mads Kirstein i direktørstolen. Det er dog mest på papiret, at den titel gør sig gældende.

Virksomheden har ifølge regnskabet syv ansatte, og egenkapitalen er vokset til mere end 11 millioner kroner.

Regnskabet for 2016, som var det første med de tre sønner i spidsen, var det bedste i virksomhedens historie. Her lød resultat før skat på knap fem millioner kroner, men regnskabet var også præget af, at generationsskiftet var forberedt i årene op til.