Solvejg kan slet ikke lade være med at male

Solvejg Kingo er selvlært kunstmaler, og siden hun begyndte at male for otte-ni år siden, har hun oplevet det som en kæmpe passion - ja nærmest en afhængighed. Foto: Palle Søby

72-årige Solvejg Kingo har for andet år i træk indrettet et lille sommergalleri i Den Voigtske Gaard. For hende er det at male en kæmpe passion, som nærmest afholder hende fra at rejse på ferie uden malergrej.

Faaborg: Det ligger ikke lige på turisternes slagne vej. Men hvis man bevæger sig ind mellem stokroserne i Den Voigtske Gaard, finder man en lille kunstnerisk perle. Atelier Kingo. Her møder vi 72-årige Solvejg Kingo, som på anden sommer har indrettet et lille galleri i et af den historiske købmandsgårds gamle lagerlokaler. - Det her sted er fuldstændig vidunderligt. Det her rum er genialt, og jeg elsker historien om Den Voigtske Gaard, som jeg gerne fortæller til folk, siger Solvejg. Her er hun så meget som overhovedet muligt i juni, juli og august, når hun ikke er nødt til at passe huset og den store have, som hun har hjemme i skoven ved Hundstrup, hvor hun bor sammen med sin mand, jazzmusikeren Kim Kingo.

Jeg maler intuitivt. Når jeg starter, prøver jeg at slå kontrollen fra. Det er spændende, hvordan det udvikler sig under processen. Jeg prøver at være fuldt til stede i det. Det kan blive alt, og ofte ved jeg ikke, hvad det ender med. Solvejg Kingo, kunstmaler

Her i et gammelt lagerlokale i Den Voigtske Gaard har Solvejg Kingo indrettet sit sommergalleri. Hun så gerne, at flere fandt vej ind til hende. Foto: Palle Søby

Afhængig af at male For Solvejg Kingo er det at male en passion. En kæmpe passion. Ja nærmest en afhængighed. - Jeg kan næsten ikke tage på ferie, for jeg kan ikke holde ud ikke at kunne male. Så jeg tager ofte mit malergrej med, for jeg skal helst male hver dag. Jeg får nye ideer hele tiden. Jeg finder inspiration overalt. Det kan godt virke lidt voldsomt, for jeg kan næsten ikke få fred for det oppe i mit hoved. Jeg skal helst ikke male om aftenen, for så kan jeg ikke sove - jeg kan simpelthen ikke stoppe med at male igen, fortæller hun.

Solvejg Kingo har god plads til både at male og udstille sine billeder i det gamle lagerlokale i Den Voigtske Gaard. Foto: Palle Søby

En eksplosion Hun har egentlig altid haft en kreativ hjerne, men det var først for otte-ni år siden, hun begyndte at male. - Jeg skulle have startet langt tidligere i mit liv. Min mand og jeg er begge fra Odense. For 10 år siden flyttede vi til Sydfyn, og her vil vi ikke væk fra igen. Først boede vi i en gammel skovridderbolig i Knagelbjerg Skov i Svanninge Bjerge. Det var her, det hele begyndte. Min mand ville gerne male og havde købt alt malergrej. Han kom bare aldrig i gang. I stedet gik jeg i gang - med hans malergrej. - Det var store lærreder, jeg startede med. Jeg var meget berørt af det. Jeg havde på det tidspunkt nogle meget emotionelle oplevelser. Jeg er adopteret og havde netop fundet min biologiske familie. Dér var godt nok noget, der skulle forløses, noget der skulle ud. Det kom ud i mine første billeder, som var rigtig voldsomme. I mange af mine første billeder kom der et ansigt med rødt hår. Gennem min halvsøster, som jeg nu havde fundet, fik jeg at vide, at vores mormor var helt rødhåret. På en eller anden måde har hun kigget med og passet på mig, selv om jeg aldrig nåede at møde hende. Det var en eksplosion, der skete. Inden for to-tre måneder malede jeg næsten 30 billeder.

Solvejg Kingo maler intuitivt - ofte ved hun ikke, hvad det ender med, når hun går i gang. Foto: Palle Søby

Maler intuitivt Solvejg Kingo er oprindelig uddannet tresproglig korrespondent fra Tietgenskolen i Odense og har været ansat som direktionssekretær på Odense Tekniske Skole, som den hed dengang. Men som kunstner er hun 100 procent selvlært. - Jeg maler intuitivt. Når jeg starter, prøver jeg at slå kontrollen fra. Det er spændende, hvordan det udvikler sig under processen. Jeg prøver at være fuldt til stede i det. Det kan blive alt, og ofte ved jeg ikke, hvad det ender med. Det kan godt være, jeg vælger nogle farver, som jeg vil arbejde med, men tit ved jeg ikke, hvad det bliver til. Det er spændende på den måde at male "med lukkede øjne". Det er mit frirum - jeg føler mig totalt fri, når jeg arbejder med billeder.

Her mellem brosten og stokroser i Den Voigtske Gaard har Solvejg Kingo sit sommergalleri, Atelier Kingo. Foto: Palle Søby

Jens Otto Krags sommerhus I stedet for at rejse på ferie sydpå vil hun meget hellere holde ferie i Jens Otto Krag og Helle Virkners gamle ejendom i Lille Skiveren ved Skagen. Den har Solvejg og Kim flere gange lejet gennem Dansk Musikerforbund. - Det er et vidunderligt sted. Nogle af Jens Otto Krags bøger og møbler er der stadig. Han malede jo også, så jeg har mine malerting med og kan stå i hans atelier og male. Det helt fantastisk at stå dér og mærke historiens vingesus. Så sælger jeg også nogle af mine billeder deroppe. Jeg bruger Facebook rigtig meget. Det er mit galleri til hele verden. Jeg går meget ind for den personlige kontakt på Facebook. Jeg har blandt andet solgt en del malerier til Norge. Det er ikke første gang, Solvejg Kingo har galleri i Den Voigtske Gaard. For tre-fire år siden var hun i et par år med i det daværende Galleri Riborg sammen med tre andre kunstnere. - Nu er jeg alene, og i forhold til dengang, hvor jeg bare havde et hjørne, har jeg jo meget mere plads til mine billeder, og det har jeg det fint med. Hun nøjes dog med at leje lokalet for de tre sommermåneder. - Der sker jo ikke så meget i Faaborg om vinteren. Men jeg kommer igen til jul, hvor jeg sammen med en keramiker laver et lille julemarked, og vi var her også til påske.

Solvejg Kingo er både kreativ og produktiv og maler både små og store billeder. Privatfoto

Solvejg Kingo med et af de billeder, man kan se i hendes sommergalleri. Foto: Palle Søby

Også udenfor er der kunst på væggen. Foto: Palle Søby

Solvejg Kingo vil gerne snakke med folk, når de kigger forbi - og hun vil gerne have flere til at finde vej ind i Den Voigtske Gaard. Foto: Palle Søby