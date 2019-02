Solskrænten: Politikerne prøver at redde job til halvdelen af de ansatte

Korinth: Nu starter den udvælgelsen af de måske bedst egnede på Solskrænten, det lukningsdømte psykiatriske opholdssted i Korinth, hvor 80 ansatte er blevet masseafskediget. Politikerne sender nu en redningsflåde ud, som giver godt 40 af dem gode chancer for genansættelse i et nyt botilbud. Det sker, hvis kommunalbestyrelsen får godkendt den ansøgning om at oprette et social tilbud i samme lokaler, som Socialtilsyn Midt har beordret Solskrænten lukket med udgangen af april.

Den ansøgning besluttede en enig kommunalbestyrelse at få sendt af sted i en ruf på et hasteindkaldt møde fredag morgen.

Politikerne var på mødet udelukkende fremadskuende, og der var ikke nogen debat, om den kritik fra medarbejdere og tilsynet, som har ført til lukningen.

Dog opfordrede Jos Bisschop (S) til, at "få kigget på om der skal en anden ledelse til", et synspunkt der blev støttet af Jack Odgaard (DF).

Såvel Søren Hillers (RV), som borgmester Hans Stansager indskærpede imidlertid, at der på kommunalbestyrelsesmøderne ikke diskuteres personaleforhold.

Det ligger dog i kortene, at det nye Solskrænten, som ikke har fået noget navn i nu, næppe får forstander Ivan Underlin eller afdelingsleder Erik Pedersen i ledelsen.

Direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi W. Kristoffersen, der er øverste chef for området, afviser at kommentere på enkeltpersoner:

- Både medarbejdere og ledelse bliver kompetenceafklaret, som det er standard ved masseafskedigelser. Det skal hjælpe dem til nye job, og vi håber, at vi kan genansætte en del af dem. Vi skal være sikre på, at vi blandt medarbejdere og ledelse har de rette kompetencer til den ændrede målgruppe og faglige tilgang i det nye tilbud. Og vi skal sikre os, at tilsynet er enige i dette, siger han.

Og da Socialtilsyn Midt netop har langet hårdt ud efter den gamle ledelse, er der ikke meget der tyder på, at der bliver plads til Ivan Underlin og Erik Petersen i den nye.

I det budget, der er stillet op, er der afsat en million kr. til ledelsen, fordelt på 1,5 stillinger, men der til de øvrige, godt 40 ansatte er afsat et lønbudget på godt 9,1 mio. kr.