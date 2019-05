Søndagsoplevelser på museer sommeren over

Davinde Stenmuseum har åbent kl. 14-17, og der er gratis entré for alle.

Gæster inviteres til at tage egne stenfund med. Museets frivillige fra Den Fynske Stenklub kan hjælpe med at bestemme stenene.

Davinde-Årslev: Der er ekstra gode muligheder for anderledes oplevelser fra maj til oktober, hvor Hudevad Smedjemuseum og Davinde Stenmuseum holder åbent anden søndag i hver måned.

I Hudevad kan man selv få lov at smede. Privatfoto

Få lov at lege smed

Hudevad Smedjemuseum blev etableret i 2009 takket være en generøs donation fra A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål. Selve smedjen fra 1907 blev nænsomt renoveret, og en permanent udstilling er indrettet i Hudevad Radiatorfabriks første maskinhal fra 1931.

Museet viser de smukke kunstsmedeværker i gylden messing og sort smedejern, men der fortælles også om Hudevad-radiatorerne og om menneskene bag håndværket. Der vises en film på 10 minutter.

Ved esse og ambolt kan alle over otte år lov at prøve at smede. Børn skal være i følge med en voksen, men der er kyndig vejledning, og man får sin ting med hjem.

Hudevad Smedjemuseum i Årslev er åbent kl. 13-16. Entré for voksne er 30 kroner. Børn kommer gratis ind.