Sømænd og Disney-prinsesser: Kom til årets karneval i Faaborg

Det er første gang, Faaborg ØH kaster sig ud i at arrangere en udklædningsfest. Modelfoto

Faaborg ØH har lagt sig i selen for at skabe en karnevalsfest, der sent vil gå i glemmebogen.

Faaborg: Livemusik, god mad, udklædning og ikke mindre end tre barer. Sådan lyder ingredienserne til Faaborgs ØHs Karneval i Forum Faaborg den 2. februar 2019. - Det er det største setup, vi har lavet i den tid, jeg har været en del af Faaborg ØH og Faaborg HK, fortæller Henrik Poulsen, der er frivillig og en del af arrangørgruppen bag arrangementet. Når dørene åbnes klokken 17.30 er hal 1 i Forum Faaborg omdannet til "Klub Karneval". Her kan man købe sig en velkomstdrink, inden maden bliver serveret ved 18-tiden. - Vi bygger tre store barer op inde i hallen rundt omkring det område, hvor folk skal sidde og spise. Der bliver en loungebar med bobler, hvor man kan sidde i nogle lækre møbler på et repos og kigge udover festen. Så bliver der også en ginbar og en øl- og vinbar, siger Henrik Poulsen og tilføjer, at der bliver brugt rigtig mange kræfter på udsmykning, lyd og lys. Klokken 20 går aftenens liveorkester på scenen for første gang. Det er partybandet "Båndsalat", der i spiller tre sæt i løbet af aftenen. "Båndsalat" spiller kopimusik af nyere dato og har blandt andet tidligere optrådt på Jelling Musikfestival og ved Aarhus Festuge. Indimellem sættene spiller en dj, så der bliver rig mulighed for at få luftet danseskoene, inden festlighederne rundes af klokken 02.

Kom udklædt Forberedelserne af festen har været længe undervejs, og en række udvalgte "ambassadører" i alle aldersgrupper har været med i arbejdet med at skabe konceptet, fortæller Henrik Poulsen. - Det er ikke nogen, der har noget med håndboldverdenen at gøre, men de er udvalgt til at komme med input og til at samle en "bund" af gæster, forklarer han. Hver ambassadør har skaffet fra 20 gæster og op hver, som de tager med til festen. Hver ambassadør har sammen med sine gæster desuden besluttet et udklædningstema. - Så der kommer alt lige fra sømænd til Disney-prinsesser og meget mere, forklarer Henrik Poulsen. I alt er der plads til 640 deltagere i karnevallet, og pt. er halvdelen af billetterne solgt gennem ambassadører. Resten sælges hos Shell i Faaborg. - Køber man sin billet hos Shell, kan man frit vælge sit udklædningstema, og man kan jo også gå nogle stykker sammen om et tema, hvis man synes, siger Henrik Poulsen.

Håber på udsolgt Overskuddet fra festlighederne går til ungdomsarbejdet i Faaborg ØH. Det er muligt at købe billetter frem til en uge før festen, eller indtil der ikke er flere billetter tilbage. De koster 350 kroner stykker. - Vi har et håb om, at der bliver udsolgt. Vi har tidligere holdt en lang stribe af fester i Forum Faaborg, men vi har holdt en pause i nogle år. Vi arbejder benhårdt på det her koncept, som vi håber, faaborgenserne har mod på, lyder det fra den spændte arrangør.