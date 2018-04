Men så har de cirka 700 sognebørn i Søllinge Sogn også fået en kirke med et helt nyt udtryk. Loftet og stukken er repareret - den gamle kalk i kirkerummet er blevet vasket af, og hele rummet er nykalket. Der er lagt et nyt, lyst bræddegulv under kirkebænkene, og bænke, prædikestol, alter og alterbord og panelvæggene har fået helt nye farver. Belysningen har også fået et løft - der er opsat seks nye moderne loftlamper, og så skal kirkegængerne i Søllinge ikke længere fryse om fødderne. Kirken har nemlig fået helt nyt naturgasbaseret varmesystem, og der er opsat radiatorer under alle bænke.

Kirken har været lukket ned siden august for at gennemgå en større indvendig renovering, og håndværkerne har stort set været i gang overalt i kirkerummet.

Ordene lå flot i munden på biskop Tine Lindhardt, da hun 2. påskedag med sin tilstedeværelse i en fyldt kirke var med til at sætte en meget flot ramme for genindvielsen af Søllinge Kirke.

Tine Lindhardts prædiken handlede om påskens glæde. En glæde, der ikke helt kan sammenlignes med juleglæden over, at et Jesusbarn var blevet født. Påskens glæde opstod jo på et bagtæppe af sorg, over at Jesus blev korsfæstet langfredag.

- Påsken minder os om alt det, livet også indeholder, nemlig lidelse, smerte, ondskab, nedrighed og død, sagde Tine Lindhardt blandt andet.

I den kristne fortælling genopstod Jesus fra de døde, og sorgen blev til glæde vendt.

- Påsken er gul med et stænk af rødt - påskens glæde rummer liv, lød det fra Tine Lindhardt.

Gudstjeneste sluttede hun af med at ønske menigheden i Søllinge tillykke med deres kirke.

- Må den blive til glæde, og må I få trøst fra ordene, der lyder her, sagde hun.

Hele menigheden var efterfølgende inviteret til kaffe i Søllinge Forsamlingshus, og så er der i øvrigt ordinær gudstjeneste søndag den 8. april klokken 10.15.