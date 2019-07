Kim Aas Christensen går af som gruppeformand - han vil fokusere på sin post som formand for Opvækst og Læring. I stedet bliver det den 41-årige Anstina Krogh, som tager over, og som derfor skal være med til at forhandle budget til efteråret.

- For mit vedkommende har det været besluttet i et halvt år. Jeg tog posten inden kommunalvalget, fordi borgmesteren havde brug for én, der var tæt på, og som kendte gangene, hvis det gik, som det skulle, fortæller Kim Aas Christensen, der nu sidder i sin anden valgperiode i kommunalbestyrelsen.

- Jeg er utrolig glad og stolt. Det er et vigtigt arbejde både indadtil og udadtil, og jeg vil gerne være med til at tegne partiet og internt koordinere den socialdemokratiske politik, siger den nyvalgte gruppeformand.

Det sker til fordel for Anstina Krogh, der for halvandet år siden blev valgt ind i kommunalbestyrelsen, som nu skal varetage den post.

- Jeg er utrolig glad og stolt. Det er et vigtigt arbejde både indadtil og udadtil, og jeg vil gerne være med til at tegne partiet og internt koordinere den socialdemokratiske politik.

Fokus på udvalg og Folketinget

Og som bekendt fik Socialdemokratiet borgmesterposten efter valget, mens Kim Aas Christensen selv blev formand for Opvækst og Læringsudvalget. Og udvalgsarbejdet er netop én af årsagerne til, at Kim Aas Christensen ikke længere er gruppeformand for de otte faaborg-midtfynske socialdemokrater.

- Jeg er vild med at sidde i udvalget. Selvom jeg får nogle skud i øjeblikket (eksempelvis dagplejekrisen i Vester Hæsinge eller tvangsflytninger i Årslev-børnehaver, red.), så er det virkelig et område, jeg brænder for, forklarer han.

Kim Aas Christensen arbejder som koordinator i Ungdomsskolen og stillede også op til det for nylig afholdte folketingsvalg. Han endte med et flot resultat og fik mere end 2000 personlige stemmer, men det var dog ikke nok til, at socialdemokraten også blev valgt ind. Det håber han, at han vil blive til næste valg, og derfor skal tiden nu også bruges på at lægge kræfter i det.

- Der er godt nok fire år endnu, men jeg har opdaget, at det kræver en del benarbejde, siger han og tilføjer:

- Og så kommer der jo også et kommunalvalg igen.