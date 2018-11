Faaborg/Nørre Lyndelse: I perioden 23. november til 27. november har der været indbrud i en beboelse på Assensvej i Faaborg. Tyvene kom ind gennem et soveværelsesvindue, hvor de indvendige hængsler blev ødelagt. Der blev stjålet smykker ved indbruddet, oplyser Fyns Politi.

I perioden 23.-26. november har tyve også forsøgt at skaffe sig adgang til et hjem på Kohavegyden i Nørre Lyndelse. Vinduet til stuen blev brudt op. Der er dog ikke tegn på, at tyvene nåede indenfor.