Smider du nok til genbrug? Faaborg-Midtfyn skal oppe sig på genbrugsfronten

Borgerne i Faaborg-Midtfyn genbruger for lidt af deres skrald. Nu skruer politikerene op for de grønne ambitioner.

Faaborg: Pizzaskorperne, kartoffelsskrællerne og de afgnavede ribben lander i de fleste faaborg-midtfynske skraldespande sammen med mælkekartoner, nedbrændte stearinlys og udklemte tandpastastuber. Den holder ikke på den lange bane, for på den skal der komme biogas ud af madresterne.

Borgerne i Faaborg-Midtfyn smider i det hele taget alt for meget ud og genbruger alt for lidt, og det vil politikerne lave om på.

Kommunalbestyrelsen har netop truffet en beslutning om, at borgerne skal oppe sig på genbrugsfronten. Det komme formentlig til at betyde, at vi får særlige skraldespande til madaffald.

I øjeblikket genbruges kun omkring 40 procent af affaldsmængderne fra husholdningerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er lidt skidt, for faktisk er det meningen, at vi i en fart skal op på 50 procents genanvendelse. EU vil endda skærpe kravene yderligere, så vi i 2030 skal genbruge 60 procent af affaldet.

Det er ikke sådan, at kommunen helt har siddet på hænderne. Såvel indsamling af dagrenovation som FFV's genbrugsstationer fungerer udmærket, men alligevel ikke godt nok til at nå helt i mål, og det betyder nu skærpede krav til FFV og borgerne.

Politikerne har taget en principbeslutning om, at borgerne fremover skal sortere madaffald fra resten af husholdningsaffaldet. Alene borgernes egen sortering af affaldet vil bringe genbrugsprocenten op på 50. Det kommer til at betyde, at hver husholdning skal have en ekstra skraldespand, eller at de laves to kamre i skraldespanden.

Hvad der kommer til at ske med det indsamlede madaffald er lidt usikkert, men det er inde i overvejelserne at bruge det til fremstilling af biogas.

Genbrug af madaffald er knap nok til at indfri ambitionerne, så også resten af affaldet skal sorteres bedre, men politikerne tøver med at stille større krav til forbrugernes affaldsortering og overvejer i stedet tekniske løsninger, så affaldet ved maskinel kraft kan sorteres i plastik, glas og andre dele, når det er kørt ud til genbrugshåndteringen.

Hvornår stramningerne skal træde i kraft, er ikke besluttet. I første omgang har politikerne bedt FFV om at komme med en plan for, hvordan genbrugsvisionerne kan blive til borgernær praksis.