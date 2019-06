Små bogskabe rykker ud i sommerlandet med læsestof

Bøgerne er doneret af diverse forlag og skal altså ikke lånes. Man kan smagsprøve-læse i bøgerne, imens man opholder sig nær det lille biblioteksskab, man kan tage en bog med hjem og læse den færdig for derefter at sætte den tilbage i skabet, eller man kan beholde bogen og donere en af sine egne bøger i god stand til biblioteksskabet.

Skabet står en uge

Fra tirsdag 9. juli og en uge frem står et little library ved åen i Nørre Broby nær Østerågade 1. Dagen efter, nemlig onsdag 10. juli, ankommer et little library til Faaborg Havnebad, hvor det står i en uge.

Onsdag 11. juli kl. 15-16 vil der desuden være forfriskninger og højtlæsning af noveller nær det lille bibliotek ved Faaborg Havnebad. Hvis der er børn blandt tilhørerne, kan én af bibliotekarerne trække en billedbog ud af ærmet, som hun gerne læser højt fra.