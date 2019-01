Slut med plastikposer ved bankospil

Ferritslev: Når gæsterne fremover skal transportere deres gevinster hjem fra det ugentlige banko i Ferritslev Fritidshus, skal de ikke forvente at få udleveret en pose. Ferritslev Fritidshus har nemlig afskaffet plastposerne.

- Vi har ved bankospillet lige før jul fortalt spillerne, at de selv skal have et net eller pose med hjemmefra. For at løbe det i gang, har alle spillere til julespillet fået udleveret en Coop pose, der er skånsom for miljøet og kan bruges igen og igen og igen, lyder det i en pressemeddelelse.

Det nye tiltag sparer miljøet for 2200 poser årligt.