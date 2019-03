Færre kunder og et ønske om at vende hjem til Svendborg betyder, at Torben Olsen i april lukker Punkt 1-butikken på Torvet.

Han fortæller, at butikken egentlig har givet overskud alle årene, men at overskuddet er blevet mindre og mindre.

- Omsætningen har været for nedadgående de sidste par år. Det er ikke nemt at trække kunder ind, siger Torben Olsen.

Ringe: Det er snart slut med at købe vaskemaskiner, støvsugere og køleskabe i centrum af Ringe. I otte år har Torben Olsen drevet hvidevarebutikken Punkt 1 i Ringe, men i løbet af april lukker butikken, der ligger midt på Torvet.

- Det bliver i Østre bydel, hvor der er rigtig meget trafik, og hvor jeg får en butik, der er væsentlig større end den her. Det har også været lidt af problemet her i Ringe, at jeg ikke har kunnet vise det rigtige udvalg, siger han.

Nu har Torben Olsen så fundet et passende lokale, hvor han slår dørene op i starten af maj sammen med medarbejderne, der flytter med til Svendborg.

- Jeg har gået med tanken i det seneste års tid, om der har været en idé at flytte butikken (i Ringe, red.) til et sted, hvor der er mere trafik. Jeg har kigget på lejemål i både Svendborg og Odense, men mit hjerte ligger nok i Svendborg, fordi jeg altid har boet der og drevet forretning i mere end 20 år i byen.

Indtil for tre år siden havde Torben Olsen også en Punkt 1-butik i Svendborg, og nu vil han igen åbne en butik i byen.

Ophørsudsalg

Butikken i Ringe lukker i løbet af april, når det tynder ud i antallet varer. Fra på tirsdag holder butikken ophørsudsalg.

- Jeg har ikke lyst til at skulle transportere varerne til Svendborg, og når det er ophørsudsalg, så sælger jeg dem også væsentligt billigere end normalt. Så der burde være mulighed for at få bund i varelageret, håber han.

Selvom butikken i Ringe nu lukker, så understreger Torben Olsen, at han har været glad for at være i Ringe.

- Jeg er fuld af beundring for handelsstandsforeningen. Langt hen ad vejen er kunderne her i byen forkælet, for der bliver virkelig holdt nogle arrangementer. Også flere end i Svendborg, siger han.