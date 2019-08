Slut med gratis formiddagspause på rådhuset: Længere arbejdsdag forude

De cirka 40 medarbejdere i kommunens afdeling for Politik og Strategi må vinke farvel til en daglig "kutymepause" på cirka et kvarter. Den må de i fremtiden selv betale, hvis de stadig vil holde den.

Faaborg-Midtfyn: Stort set hver dag omkring klokken 9.30 holder 8-10 ud af de 45 ledere og medarbejdere i afdelingen Politik og Strategi i Faaborg-Midtfyn Kommune en lille pause, hvor de mødes og snakker om, hvad der rører sig.

Det er blevet en vane, en tradition - ja, lad os bare kalde det kutyme. For det er netop, hvad den kaldes, pausen. Kutymepause.

Men alting har en ende, og nu er en afskaffelse af kutymepausen et af de såkaldte effektiviseringsforslag, der indgår i politikernes forestående budgetforhandlinger.

- Det er ikke en arbejdsgiverbetalt pause, men noget der har indsneget sig over længere tid. Sådan er det jo med mange sammenhænge i livet, at noget bliver praksis, uden at nogen stiller spørgsmålstegn ved, hvor det kommer fra. Og når pausen har været der så lang tid, svarer det til en rettighed, medarbejderne har vundet hævd over, og derfor skal den opsiges og behandles i medarbejderudvalget på samme måde, som hvis det var en aftale, der var formelt indført ved overenskomster eller andre aftaler, forklarer Heidi Juul Madsen, chef for Politik og Strategi.

- Det er jo ikke sådan, at folk skal arbejde som robotter, og det er ikke, fordi de ikke må tage pauser, men nu skal de bare selv betale med deres arbejdstid ved at arbejde tilsvarende længere i den anden ende. Jeg har nogle flittige og dygtige medarbejdere, men vores arbejdstid er kraftigt efterspurgt, fordi skruen strammes om kommunens økonomi. Nu vil vi gerne gøre op med den her tradition, fordi der faktisk går arbejdstid med det, fortsætter hun.