Slut med edderkopper i kaffen: Nu kan petanqueklub få nyt klubhus

Faldsled/Svanninge: Hidtil har de cirka 50 medlemmer i petanqueafdelingen i Faldsled/Svanninge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening måtte finde læ på en overdækket terrasse og i et lille utæt skur, men nu skal der bygges et nyt klubhus til foreningens spillere. De har nemlig modtaget 30.653 kroner fra Sparekassen Sjælland Fonden.

- Vi er meget taknemmelige for, at Sparekassen Sjælland Fonden har bevilget os så stort et beløb. Klubhuset betyder meget for os, og nu kan vi få et samlingssted, hvor vi i pauserne kan drikke kaffe og spise lidt mad sammen, uden at bl.a. edderkopper daler ned i hovedet på os, fortæller formand for petanque-udvalget i F/S, Gerde Høj Hansen, i en pressemeddelelse.

Filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lene Kragh, glæder sig også over donationen til en klub, som holder gang i lokalsamfundet og favner bred. F/S faciliterer både badminton, svømning, fitness, floorball, petanque og meget mere.

- Derfor er vi glade for at kunne støtte op om, at foreningens petanquemedlemmer fremadrettet kan benytte et klubhus, siger hun.

Og det nye klubhus kommer ganske belejligt, for i år har klubben nemlig 25 års jubilæum.

- Og det har vi naturligvis planer om at fejre sammen med medlemmerne, siger Gerde Høj Hansen.

Det nye klubhus på 10 kvadratmeter vil blive opført i løbet af sommeren.