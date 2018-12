Slut med bare at spadsere ind på rådhuset: Nu skal du bestille tid til Borgerservice

Faaborg-Midtfyn: Skal du have nyt pas? Forny dit kørekort? Eller noget helt tredje? Så husk at tidsbestilling til Borgerservice er obligatorisk fra årsskiftet.

- Den helt store fordel ved tidsbestillingen er, at vores borgere undgår unødig ventetid, siger teamleder i Borgerservice, Katrine Wandrup Bjørkholm, i en pressemeddelelse.

- Når vi ved, hvilke borgere der kommer, og hvad han eller hun har brug for hjælp til, så kan vi sikre, at de rette specialister er på arbejde og står klar til at hjælpe. Samtidig bliver det muligt for os at informere på forhånd, hvis borgeren skal have nogle særlige dokumenter med.

Tidsbestillingen skal ske på www.fmk.dk. Her skal man registrere sig med NemID og fortælle, hvad ens ærinde drejer sig om.

Når man ankommer til Borgerservice i Ringe eller Faaborg, skal man registrere sig på skærmen i forhallen ved at scanne sit sygesikringskort eller indtaste CPR-nummer.

Hvis man har udfordringer med selv at bestille en tid hjemmefra, kan man ringe få hjælp på 72 53 05 30.