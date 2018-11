Slut med bare at smide væk: Modne mænd klar til at fikse dine ting

Lørdag åbner værkstedet PolRep i Polymeren. Det er et socialt mødested for mænd, og hvor man vil give nyt liv til gamle ting.

Årslev: Der bliver målt, hamret og savet - og en enkelt plade bliver sågar skruet ud af væggen igen. - Vi har købt noget nyt værktøj, der skal hænges op her, forklarer Finn Ekelund, mens han sammen med Tommy Larsen får pladen lagt på et bord. Det er sidst på formiddagen, og de to herrer er i fuld sving med at gøre værkstedet PolRep klar. For på lørdag slår værkstedet døren op for første gang og inviterer i den forbindelse til åbnings-reception. - Alle er velkomne til at komme forbi, bemærker Finn Ekelund, som er formand for PolRep og en af initiativtagerne til stedet. Det er ikke et hvilket som helst værksted, som skyder op i de gamle fabrikslokale i Årslev. Det er forbeholdt mænd på 60+, og de skal bruge værkstedet som et socialt mødested og ikke mindst til at reparere forskellige ting. - Vi ved ikke, hvad det er for opgaver, vi får ind. Det må vi vente og se, siger Finn Ekelund.

Tanken om at genbruge tingene er god. Og så kan det være sjovt, hvis vi kan få unge mennesker til at komme og være med til at reparere ting. Man snakker meget om at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse Evald Husted, 71 år, PolRep-værkstedet

Værkstedet Vedvarende Energi, kommunen og Polymeren står bag værkstedet Pol Rep. Pol Rep kører som forsøg i tre år. Herefter er det meningen, at det skal forankres på Polymeren.Veluxfonden støtter projektet, og flere andre, med tre millioner kroner i forsøgsårene.Pol Rep får 25.000 kroner om året til indkøb af materialer, værktøj og lignende. Derudover vil der være uddannelsesdage og workshops med eksperter inden for forskellige områderTanklen er, at værkstedet skal have et samarbejde med Tingcentralen, som er nærmeste nabo. Eksempelvis kan 60+'erne finde skruer, læderrester og andet i Tingcentralen.

Evald Husted er flyttet tilbage til Årslev-Sdr. Nærå og er nu en del af PolRep. Foto: René Johansen

Genbrug er vejen 10 seniorer - med hænderne skruet rigtig på - er allerede tilknyttet værkstedet, og ifølge formanden er tre andre stærkt interesseret i at komme med. Sammen vil de gøre en indsats for at få bugt med en stigende "brug og smid væk"-kultur. - Det bliver nok i det små, men hvis mange begynder på det, så kan det blive til noget, siger 64-årige Anders Hansen, som er den ene af de 10, som vil være at finde i værkstedet. - Så holder jeg mig i gang, og det er et godt formål. Konen er lidt yngre og fortsat på arbejdsmarkedet, så jeg har tid til at være her, smiler Anders Hansen, som selv vil kunne hjælpe til, når reparationen gælder det elektriske. Også her kan Evald Husted på 71 år bidrage. Han har arbejdet som industrielektriker. - Tanken om at genbruge tingene er god. Og så kan det være sjovt, hvis vi kan få unge mennesker til at komme og være med til at reparere ting. Man snakker meget om at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, bemærker han.

Finn Ekelund og Tommy Larsen har i de seneste uger haft travlt med at gøre klar til åbningen af værkstedet. Foto: René Johansen

Max pris på 150 kr. PolRep vil have åbent mandag fra klokken 10 til 17 og torsdag fra 13 til 17. Med den nuværende besætning i værkstedet vil det være muligt med reparationer inden for elektronik, computere, jern og metal, træ og cykler. Ifølge formanden er der lagt op til, at folk kommer med deres defekte ting og selv hjælper med reparationen. Bidrager man selv til arbejdet, koster det kun eventuelle reservedele. Alternativt kan værkstedsfolkene gøre det. Faktisk er den første ting allerede blevet repareret. Det er en kaffemaskine. - Det koster 50 kroner i timen, og det kan maximalt komme til at koste 150 kroner, siger Finn Ekelund og understreger, at værkstedet på ingen måde skal i konkurrence med erhvervslivet. Et eventuelt overskud fra arbejdet tænker Finn Ekelund skal doneres til et humanitært formål. Han vil selv stå for cykelafdelingen. - Vi har allerede fået indleveret flere cykler. Så kan det være, at vi kan bruge håndtagene fra en og gearskiftet fra en anden, siger Finn Ekelund. Åbningsreceptionen lørdag den 1. december er fra klokken 10 og til klokken 13.