Slut med at sende unge til Jylland: Faaborg-Midtfyn overvejer at lave egen sikret ungdomsinstitution

Faaborg-Midtfyn Kommune leger med tanken om at omdanne børnehuset Damtoften til en delvis sikret institution, så anbragte unge med store problemer kan blive boende i nærområdet fremfor at blive flyttet ud af kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune overvejer og undersøger i øjeblikket muligheden for, at børnehuset Damtoften i Faaborg kan omdannes til sådan en institution. Det vil nemlig spare kommunen penge, idet den så ikke behøver betale dyrt for at sende anbragte unge ud af kommunen.

En sikret institution betyder kort fortalt, at alle døre er låst. At institutionen i Faaborg i så fald skal være delvis sikret, betyder, at der er større frihed. Hvor stor frihed, skal kommunen netop til at undersøge, fortæller Michael Gravesen.

Han fortæller, at de udfordringer, som Damtoftens potentielle beboere vil have, kan være meget varierede, men at problemerne typisk vil række ud over, hvad en plejefamilie for eksempel ville kunne løse.

- I stedet for at sende de unge til en institution på Sjælland eller i Jylland, så vil vi kunne løse opgaven selv, siger Michael Gravesen.

Samlet vurdering

Børnehuset Damtoften i Faaborg - og det tilsvarende Fjelleruphus lidt uden for Ryslinge - er i dag et tilbud til udsatte familier især med småbørn. Her kan familierne bo i en periode, mens de døgnet rundt bliver hjulpet på vej af personalet, som skal rådgive mor og far til at blive bedre forældre. Det er et forebyggende tiltag, som skal sikre, der på sigt ikke skal stærkere foranstaltninger til, og som med stor succes har kørt i Faaborg-Midtfyn i omkring 15 år.

- Hvis Damtoften bliver en delvis sikret institution, betyder det vel at færre kan få tilbudt et ophold på et børnehus?

- Hvis vi gør det her, betyder det selvfølgelig noget for kapaciteten på børnehusene. Derfor vil det være en samlet afvejning, om vi kan løse opgaverne på den tidlige indsats omkring småbørnsfamilier, samtidig med at vi eventuelt også gerne vil det andet.

- Børnehusene har vist sig at være en stor succes. Hvorfor så ændre Damtoften?

- Vi undersøger nærmere, om det ene af de to huse skal have en anden målgruppe. Men vi holder fast i den retning og den succes, der er forbundet med børnehusene, fordi de fungerer godt med den tidlige indsats. Det holder vi ikke op med.

- Men du sagde før, at det får indvirkning på kapaciteten i børnehusene.

- Ja, men det er derfor, det skal være én samlet vurdering.

Politikerne i Opvækst- og Læringsudvalget har netop anbefalet kollegaerne i kommunalbestyrelsen at lade forvaltningen arbejde videre med idéen. Hvis politikerne senere vedtager, at Damtoften skal være en delvis sikret institution, vil der gå minimum otte måneder, før de nye beboere kan flytte ind.