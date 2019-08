Faaborg: Mindre end en uge efter, at cafeindehaver Peter Laust Hansen, Café Flow i Faaborg, lovede gratis softice til skraldsamlende faaborgensere, satte han sin softicemaskine til salg, så nu vanker er alligevel ingen softice. I stedet byder cafeværten på slushice, altså knuste isterninger med limonadesmag.

Sidste onsdag fortalte Peter Laust Hansen, at han gerne vil belønne folk, der tænker på miljø og bæredygtighed med is fra sin nyindkøbte softicemaskine, man allerede mandag satte han via et Facebook-opslag maskinen til salg.

Avisen har ikke kunnet træffe Peter Laust Hansen til en forklaring på, hvordan det hænger sammen, men til "Det Rigtige Faaborg" fortæller han, at softicemaskinen larmede for meget i caféen. Det betyder dog ikke, at folk, der afleverer skrald hos ham, bliver snydt for is. I stedet bliver det en gratis slushice, han byder på, hvis man f.eks. kommer og afleverer en pose med mindst 25 cigaretskod, der er samlet op på gaden. Tilbuddet gælder til skoleferien er slut.