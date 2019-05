Slotsgartneren underholdte med røverhistorier, tips og tricks: - Det er rigtig sjovt at høre historierne

Havetips, sjove anekdoter og indblik i et hemmeligt bryllup - 50 læsere fik sig en på opleveren, da Midtfynsposten inviterede til havevandring med slotsgartneren i et samarbejde med Egeskov Slot.

Egeskov: Det var en frisk og veloplagt slotsgartner, der havde 50 af Midtfynspostens læsere med på guidet havevandring på Egeskov Slot onsdag aften.

Peter Bonde Poulsen har været slotsgartner på Egeskov Slot i 24 år, og var inden da slotsgartner på Fredensborg Slot i 17 år, hvor hans far også har været slotsgartner i 43 år, så det er en erfaren herre, der delte ud af sine mange tips, tricks og sjove anekdoter til læser-arrangementet.

Blandt andet kunne læserne more sig med Peter Bonde Poulsens historie om tilblivelsen af en af de nyeste haver - livets have, der har en afdeling for hver af de fire årstider, og 12 springvand til at symbolisere tiden.

- Da jeg kom med et budget til Michael (greven af Egeskov, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, red.) for, hvad det ville koste at lave den nye have, var det på 1,5 millioner kroner. Jeg fik så "kun" lov til at bruge 500.000 kroner, sagde Peter Bonde Poulsen og tilføjede til stor morskab for læserne:

- Jeg er heldigvis glad for, at vi laver tingene selv. Jeg skulle bruge 12 springvand, så jeg fandt en gammel parabol ovre ved Michael, som jeg kunne støbe springvandene i - så Michael ser ikke fjernsyn mere.

På den måde undgik Peter Bonde Poulsen at bruge 30.000 kroner pr. springvand og kunne nøjes med 3900 kroner stykket for de hjemmelavede, som de kunne nå at lave tre af om ugen, indtil de nåede de magiske 12.