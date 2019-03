Faaborg: Det var en af de lidt mere usædvanlige retssager, der mandag blev afviklet i retten i Svendborg.

På anklagebænken sad en 57-årig faaborgenser bosiddende i Ringparken, og tiltalen lød på blufærdighedskrænkelse.

Den 31. juli 2018 mellem klokken 19 og 20 havde den 57-årige ifølge anklageskriftet bevidst blottet sin bagdel på en offentlig sti og dermed krænket de tilstedeværendes blufærdighed.

Tilskuerne var i dette tilfælde identisk med tre andre mandlige beboere i Ringparken, der alle mødte op som vidner i retten. Mere om dem senere.

Den 57-årige lagde ud med at erklære sig uskyldig. Han havde fravalgt at have en forsvarer, fordi som han sagde: - Der er ingen grund til at spilde nogens tid på det pjat.

Han forklarede, at følte sig udsat for en hetz af især én navngiven person i Ringparken - et af vidnerne - som han havde haft forskellige kontroverser med. Blandt andet havde han påtalt, at personen fodrede udendørs på en vild kat. Det er ikke tilladt i boligkomplekset, fordi det kan tiltrække rotter.

Den skæbnessvangre aften befandt den 57-årige sig på sin lille terrasse i færd med at etablere et lille hegn, der skulle beskytte ham mod nysgerrige blikke fra det offentlige område uden for.

- Jeg var i gang med at lave en afskærmning, da der pludselig var en, der råbte efter mig. Jeg tror han råbte, at jeg skulle trække bukserne op, forklarede han.

Anklageren ville vide, om vedkommende havde grund til at råbe det.

- Det kan godt være, at elastikken var sprunget i mine shorts, jeg ved det ikke. Måske var bukserne røget lidt ned, mens jeg arbejdede, sagde han.

Trak du efterfølgende bukserne ned bevidst?, ville anklageren vide.

- Ikke så vidt jeg husker. Jeg har nok nærmere trukket dem op, hvis jeg har gjort noget, sagde han.