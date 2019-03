Slagter vil myter til livs: Kom og se en griseslagtning helt tæt på

Vester Hæsinge: Kunne du tænke dig at se, hvordan det går til, når en gris bliver slagtet, så får du muligheden nu. Lørdag den 6. april i tidsrummet klokken 10 til 13 inviterer Vester Hæsinge Slagterforretning og slagtermester Stefan Jensen til åben slagtedag.

- Normalt har vi slagtedag om mandagen, men vi har flyttet den til lørdag, fordi vi gerne vil invitere publikum indenfor, så de kan se, hvordan en slagtning foregår. Der er meget fokus på dyrevelfærd for tiden, og der er mange myter omkring sådan en slagtning. Normalt er det lukket land. Vi vil gerne vise, hvordan det reelt foregår, fortæller Stefan Jensen.

Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål til personalet og den dyrlæge, som altid er tilstede under slagtningen. Man kan følge grisenes vej fra stalden, når de skal ind og slagtes, når organer og indvolde bliver skåret ud, og til kroppen hænger på krogen.

- Man kan jo springe slagteseancen over, hvis man synes, det er for voldsomt, understreger Stefan Jensen.

Vester Hæsinge Slagterforretning havde stor succes med et lignende arrangement for omkring tre år siden.

- Det blev rigtig positivt modtaget dengang. Min opfattelse er, at især børnene er meget nysgerrige, hvor det oftest er forældrene, der er mest nervøse for det hele. Vi har jo også en lokal børnehave her i Vester Hæsinge, som nogle gange kommer og kigger. Og de ved også godt, at de dyr, de har gående, kommer herom og bliver slagtet, inden de skal spise dem, siger Stefan Jensen.

Og det er da også særligt børnefamilierne, der er målgruppen for slagtedagen den 6. april.

- Det handler om at lære børnene, at de frikadeller, de spiser, ikke bare kommer fra en plastickasse i supermarkedet, siger slagtermesteren.

Der bliver mulighed for at nyde en grillpølse og en forfriskning ved arrangementet, og butikken er også åben ved lejligheden.

- Vi regner med at få slagtet omkring 40-50 grise på de tre timer, arrangementet varer, siger Stefan Jensen.