Ideen til Slager Parade

Ideen til Dansk Slager Parade opstod i 1996, da Lis & Per sammen med CB & Ole B. Bookings ejer, Karl Erik "Calle" Nielsen og dennes hustru Bodil, besøgte Flensborg, hvor de overværede et tysk slagershow. De var enige om, at det skulle man også have i Danmark. Lis & Per var de første der blev engageret til turen, og de optrådte sammen med Bjørn Tidmand, Tommy Seebach og Jodle Birge på de første mange shows. Senere blev Tommy Seebach erstattet af Susanne Lana. Denne opsætning kørte hele året - med pauser - frem til 2002, hvorefter koncerterne fra 2003 kun fandt sted i januar og februar som i dag.