Skrot-tiltag: Unge i Årslev Boldklub modtager skrot

De unge i Årslev Boldklub vil gerne modtage eller afhente metal-skrot. Og de byder på noget at drikke, når man afleverer. Det er også muligt at få afhentet sit skrot.

Årslev: Jern og skrot i lokalområdet skal omsættes til kontanter og oplevelser for piger og drenge i Årslev Boldklub.

Pengene kan bruges til udlandsture, indkøb af udstyr til træning og andet.

Det fremgår af boldklubbens side på Facebook i et opslag fra Mette Rosenkrans Andersen.

Gruppen har det formål at indsamle jern og skrot til Årslev Boldklubs U11 drenge og U12 piger.

U11-drengene og U12-pigerne fra boldklubben indsamler i perioden fra lørdag 23. februar til søndag 10. marts jern og metalskrot.

Der vil blive opstillet containere ved Årslev Klubhus på Kirkevej 14A og ved Reymonds US Speedshop på Erhvervsvangen 19.

Her kan man aflevere sit jern og metalskrot i den nævnte periode.

I weekenden 23.-24. februar og 9.-10. marts vil der være bemanding ved Klubhuset, der står klar til at hjælpe med afleveringerne.

Og der er øl eller vand til de første 25, som afleverer både lørdag og søndag i begge weekender. Men alle bliver budt kaffe og kage.

Hvis du her mere skrot, end du selv kan håndtere, så send en privat besked via Facebook for at kunne aftale et tidspunkt for afhentning.

Der modtages alt jern og metalskrot, og det kan være kabler, ledninger, redskaber, værkstøj, dåser, søm, skruer, vaskemaskiner og komfurer.

- Hvis du er i tvivl, om vi kan bruge det, du har, så spørg gerne i stedet for at køre det på genbrugspladsen, lyder opfordringen.